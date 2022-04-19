إيقاف قرار حلّ الاتحاد المحلي لكرة القدم بالخرطوم





أصدرت محكمة الطعون الإدارية، الثلاثاء، قرارًا قضى بإيقاف قرار وزارة الشباب والرياضة بولاية الخرطوم، ضد الاتحاد المحلي لكرة القدم الخرطوم.

ووفق الخطاب الذي حصل عليه”باج نيوز”، وممهورًا بتوقيع قاضي محكمة الاستئناف الخرطوم محمد عبد العال محمد. فإنّ الخطوة تجئ إلى حين الفصل في طلب الإجراءات التحفظّية.

والأثنين، أصدر رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالخرطوم، قرارًا قضى بتكوين لجنة تسيير لاتحاد الخرطوم المحلي لكرة القدم ، برئاسة محمد جلال، على نحوٍ مفاجئ.

باج نيوز