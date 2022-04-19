مواعيد مباريات اليوم.. والقنوات الناقلة لمواجهات ليفربول والزمالك والدوري الإسباني
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مواعيد مباريات اليوم.. والقنوات الناقلة لمواجهات ليفربول والزمالك والدوري الإسباني
منذ 4 ساعات | كتب: هبة الله محمد |
محمد صلاح يتقاضى عقدا ماليا خرافيا من ليفربول بعد موافقته على التجديد مع الريدز.. تقرير – صورة أرشيفية
تقام اليوم الثلاثاء 19-4-2022، عدة مباريات ضمن منافسات الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري المصري الممتاز.
إذ يحل مانشستر يونايتد ضيفًا على ليفربول المحترف في صفوفه المصري الدولي محمد صلاح، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفي الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني، يواجه ريال بيتيس نظيره إلتشي، ويلعب فياريال مع فالنسيا.
وفي الدوري المصري الممتاز يحل الزمالك ضيفًا على الاتحاد السكندري، ويواجه طلائع الجيش سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر البطولة.
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