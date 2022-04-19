الأهلي يواصل التصعيد بعد أزمة الغندور .. طلب إحاطة من عضو مجلس إدارة الأهلي ضد «مثيري الفتن»





نشر محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» طلب إحاطة موجه إلى رئيس المجلس الأعلى للإعلام ووزير الشباب والرياضة بشأن الإعلامي خالد الغندور.

وكتب الجارحي عبر «فيس بوك»: «تقدمت للسيد رئيس مجلس النواب الموقر بطلب إحاطة موجها إلى السيد وزير الشباب والرياضة والسيد رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن ما يفعله مثيرو الفتن في ظل مجهودات الدولة لعودة الجمهور ونبذ التعصب».

وتابع: «العائلة الواحدة تجد فيها مشجعين لأندية مختلفة فليس من المنطقي أن نمنح مثيري الفتن الفرصة لإشعال نار التعصب وما تابعناه خلال الساعات الماضية لا علاقة له بالرياضة ولا بميثاق الشرف الإعلامي».

واختتم الجارحي: «هدفنا وسط رياضي ينبذ التعصب والآراء المتطرفة ولا مكان للمتعصبين ومثيري الفتن فيه».

تقدمت للسيد رئيس مجلس النواب الموقر بطلب إحاطة موجها إلى السيد وزير الشباب والرياضة والسيد رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن ما يفعله مثيري الفتن في ظل مجهودات الدولة لعودة الجمهور ونبذ التعصب.

العائلة الواحدة تجد فيها مشجعين لأندية مختلفة فليس من المنطقي أن نمنح مثيري الفتن الفرصة لإشعال نار التعصب وما تابعناه خلال الساعات الماضية لا علاقة له بالرياضة ولا بميثاق الشرف الإعلامي.

هدفنا وسط رياضي ينبذ التعصب والآراء المتطرفة ولا مكان للمتعصبين ومثيري الفتن فيه.

المصري اليوم