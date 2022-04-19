دقلو: الجيش والدعم السريع توأمان ويعملان في تناغم





أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي ان المنظومة الأمنية في السودان تعمل في تناغم تام نافيا ما يروج له من شائعات بان هنالك خلاف بين الجيش والدعم السريع .

وقال دقلو خلال مخاطبته الأفطار الرمضاني السنوي للإدارات الاهلية والطرق الصوفية والجماعات الدعوية الذي اقامته المبادرة الشعبية لحراسة الثورة السودانية مساء اليوم بصالة دينار الملكية بالخرطوم ، ان القوات المسلحة والدعم السريع توأمان ويعملان سويا من اجل تقدم واستقرار السودان . كما دعا الشباب للاضطلاع بدورههم والعمل علي وحدة واستقرار السودان مطالبا اصحاب اللاءات بضرورة الحوار وانه بدون الحوار لا يمكن للسودان ان يتقدم ولا بديل للحوار الا الحوار . وقال دقلو ان الطرق الصوفية عى صمام الامان والحارس الأمين للسودان خاصة بالدعوة والتضرع والاكثار من الدعاء ولم شمل السودان ونبذ العنف والعنصرية والقبلية وايقاف الفتن . ودعا دقلو الإدارة الاهلية والطرق الصوفية للجلوس والحوار مع الشباب والاستماع الى مطالبهم وقضاياهم وان يكون لهم دور واضح في جميع المبادرات والمساهمات والعمل مع اللجان لجمع المبادرات وتقريب وجهات النظر للوصول الى توافق بين الجميع . كما امتدح دقلو دور الادارة الاهلية الرائد في جماية الوطن خاصة في المصالحات ولم شمل المجتمع ، مشيرا الى انها تحتاج لبعض المعينات وتوفير الاحتياجات حتى تقوم بدورها تجاه المجتمع . مبشرا السعب السوداني بان الايام المقبلة ستشهد جهودا من الاجهزة الامنية في كافة ولايات السودان لبسط هيبة الدولة لاسيما ولاية غرب دارفور .

وكالة سونا