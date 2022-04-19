رونالدو يغيب عن مواجهة ليفربول بعد وفاة طفله





أكد مانشستر يونايتد إن مهاجمه البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو لن يشارك في مباراته المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام ليفربول اليوم الثلاثاء بعد وفاة طفله الرضيع يوم الاثنين.

وكان رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز أعلنا في أكتوبر الماضي أنهما ينتظران توأما وأعلنا الاثنين وفاة أحد التوأم.

وقال يونايتد في بيان عبر موقعه الرسمي على الانترنت: الأسرة أهم من كل شيء وحاليا يعكف رونالدو على مساندة أحبائه في هذا الوقت الصعب.

وأضاف البيان: ونتيجة لذلك فإن بوسعنا التأكيد أنه لن يشارك في المباراة أمام ليفربول في ملعب أنفيلد مساء اليوم الثلاثاء ونؤكد على طلب الأسرة باحترام الخصوصية.

وحاليا يحتل يونايتد المركز الخامس بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز متخلفا بفارق ثلاث نقاط عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع قبل اللعب في ضيافة ليفربول الذي يحتل المركز الثاني.

البيان