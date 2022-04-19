غوارديولا يتحدث عن سباق الدوري ومشاهدته لقمة ليفربول





حذر مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، من المباريات المتبقية بالدوري الإنجليزي، وتحدث

قال مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، الثلاثاء، إنه يتعامل مع كل المباريات المقبلة كأنها مباريات نهائية، حيث يتنافس متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول على اللقب.

ويتقدم سيتي بنقطة واحدة على ليفربول قبل آخر سبع جولات.

وقال غوارديولا للصحفيين قبل اللعب أمام برايتون آند هوف ألبيون، الأربعاء: “التحدي كما هو في آخر أسبوعين، فنحن نتقدم بنقطة واحدة. كل مباراة نهائية، وسنصارع ونقاتل حتى النهاية”.

وأضاف: “عند الأخذ في الاعتبار الموقف الذي نحن عليه الآن، والمشاكل التي تعرضنا لها في العديد من الجوانب، فأنا أشعر بالرضا. نحلل ونتذكر ما نحن عليه كفريق ونمضي قدما”

سكاي نيوز