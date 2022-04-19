مصر ضد أثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023





تتجه أنظار عشاق كرة الأفريقية اليوم الثلاثاء إلى مدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية، التي ستحتضن مراسم قرعة التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار في بث مباشر وحى ، حيث تم وضع المنتخب الوطني المصرى في التصنيف الأول لهذه القرعة التي سيشارك فيها 48 منتخبا أفريقيا.

وذكر الاتحاد الأفريقية لكرة القدم «كاف»، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن قرعة التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا سيتم سحبها بداية من السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر.

مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

المجموعة الأولى: ساو تاومي وبرينسيبي – غينيا بيساو – سيراليون – نيجيريا

المجموعة الثانية: اي سواتيني – توجو – الرأس الأخضر – بوركينا فاسو

المصري اليوم