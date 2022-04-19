



أعلنت بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عن ضوابط جديدة لتعدين الذهب.

وقامت إدارة اقتصاديات الذهب بوزارة المالية والتي تهتم بتنظيم وتطوير التعامل بالذهب كمورد استراتيجي لتنمية الاقتصاد القومي بزيارة تفقدية إلى ولاية نهر النيل بهدف الوقوف على الأوضاع بمناطق تعدين الذهب ومتابعة القرار الوزاري رقم (90) والخاص بتوزيع الأنصبة من مورد الذهب والاطلاع على سير العمل في مشاريع المسؤولية المجتمعية المُنفّذة من قِبل الشركة السودانية للموارد المعدنية في مناطق الولاية.

صحيفة الصيحة