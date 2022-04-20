السودان في مجموعة الكونغو الجابون موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا





أسفرت قرعة تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2023، مساء اليوم الثلاثاء ، عن تواجد المنتخب الوطني السوداني في المجموعة التاسعة مع الكونغو الديمقراطية والجابون وموريتانيا.

وتضم التصفيات النهائية 12 مجموعة، تضم كل منها 4 منتخبات، يتأهل منها صاحبا المركزين الأول والثاني للنهائيات. وستقام بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة صيف 2023، في كوت ديفوار، وستضم 24 منتخبا إفريقيا، بنفس نظام البطولة الماضية بالكاميرون.

وضمت المجموعة الأولى يجيريا وسيراليون وغينيا بيساو وساوتومي، المجموعة الثانية وباركينا فاسو والرأس الأخضر وتوغو ، المجموعة الثالثة الكاميرون ، كينيا ، ناميبيا وبورندي المجموعة الرابعة المنتخب المصري ، إلى جوار غينيا ومالاوي وإثيوبيا.

وشملت المجموعة الخامسة غانا ، مدغشقر ، أنغولا وافريقيا الوسطي، بينما وقع المنتخب الجزائري في المجموعة السادسة، مع أوغندا والنيجر وتنزانيا والمجموعة السابعة مالي، جنوب السودان ، حامبيا و الكونغو برازافيل ، فيما ضمت المجموعة الثامنة ساحل العاج إلى جانب زامبيا وليسوتو و جزر القمر.

ووقعت تونس وليبيا في المجموعة العاشرة، مع غينيا الاستوائية وبوتسوانا، وضمت المجموعة الحادية عشر، كل من المغرب و جنوب إفريقيا وزيمبابوي وليبيريا والمجموعة الثانية عشر السنغال ، بنين ، موزمبيق و رواندا.

الخرطوم 19-4-2022 (سونا)