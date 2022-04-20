تفاقم الأوضاع في الهلال .. نائب الرئيس يهاجم قرار التسيير ويستقيل





أعلن نائب رئيس نادي الهلال “الطاهر يونس”، استقالته بشكل رسمي من لجنة تسيير نادي الهلال على خلفية القرار الذي أصدرته اللجنة اليوم بتجميد نشاطه رفقة “الفاضل التوم”، معتبرا أنه لا يمكن أن يبقى في لجنة تساوي بين الجاني والمجني عليه..

وجاء في البيان الذي أصدره نائب رئيس الهلال ورصدته (الصيحة) ما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى في محكم تنزيله {إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا} الأحزاب (72) صدق الله العظيم

الحمد لله الذي جمعنا على حب الهلال وجعلنا نرتضي حامدين شاكرين لفضله أمانة تكليف تسييره ضمن مجموعة من الإخوة تعاهدنا أن نبذل الغالي والنفيس من أجله وأحمد الله أنني كنت احد المبادرين وبقوة لحل معضلة الهلال رفقة الأخ هشام السوباط الذي ربطتني به علاقة اخوة سابقة لدخوله سوح الهلال الرحيبة وجاء قرار التعيين لفترة محددة لاتتعد الأربعة أشهر وأراد الله أن تمتد هذه الفترة وأن تمر بالعديد من المطبات كحال مجتمع الهلال الزاخر بالنشاط والمحبين والمختلفين في حبه ولم نكن كمجموعة أقل حباً من هذه الجماهير والتنظيمات المختلفة وعلى الصعيد الشخصي كفرد حاولت قدر المستطاع أن أكون إضافة للمجموعة وعاهدت نفسي ألا أدخر جهداً في رفعته وعلوه وفي الفترة الأولى تحملت عبئاً كبيراً وبطيب خاطر مع إخوة أعزة في القطاع الرياضي وإجتهدنا قدر مانستطيع رفقة البقية وبوجود الأخ هشام الذي لم يتوقف للحظة عن دفع الأموال مهما كثرت ثم أتى الأخ أبوناصر إضافة قوية ومقدرة لنا ولكن الأمواج تقاذفتنا يمنة ويسرة وإرتفعت أسهم البعض وقلت اسهم آخرين وبقي العطاء وافراً في كل الحالات وقد بذلت جهدا كبيراً في عدد من الملفات المهمة خصماً على حياتي الخاصة وفيما يتعلق بملف الإضاءة فإنه ورغم الشائعات الكثيرة التي شابت هذا الملف فقد آثرت بالعلاقة الطيبة والتواصل الذي نشاء بيني وبين معالي المستشار الرئيس الفخري لنادينا ومكاتبه المختلفة بين القاهرة والسعودية وأسبانيا في تذليل كافة الصعاب التي إكتنفته بل وبعد مقابلة معاليه في الرياض تحرك الملف بصورة طيبة وبالرغم من هذا فإن البعض أراد شيئاً آخراً بالبحث عن ثغرات كبرها هوى النفس ولا أرى حتى الآن أن هنالك معوقات حقيقية تحول دون إكتماله إن تصافت النيات لأن ابوناصر ومكاتبه المختلفة حريصون على إكماله بالصورة المطلوبة التي تحفظ حق الهلال وماحدث في الإجتماع الأخير الذي تناقلته المواقع كان نقطة سوداء في تاريخ الهلال تحاملت على نفسي فيه وصبرت على الاذى لحفظ لحمة الهلال وتاريخه نقياً لاني اري ان بلادنا مثقلة بالجراح فاضافة جرح اخر يهزم مضامين العمل الرياضي الذي اعتبره ملاذ امن يسع كل قيم الخير والمحبة والتسامح وإنتظرت حتى إنعقاد إجتماع اليوم دون أن احرك ساكناً رغم الاذى الذي شهده زملائي بأنفسهم داخل مكتب الرئيس ولكن بعد القرار الذي تم إتخاذه والذي ساوى بين الجاني والمجني عليه فإننى أرى أن علاقتي باللجنة قد إنقطعت تماماً ولم يعد جوها يسمح لي بتقديم خدماتي للهلال الذي عشقته وسأظل اعشقه جندياً مخلصاً له من اي موقع حتى في المدرجات فكل خلق لما هو ميسر له وبهذا فإنني اعلن التنحي عن لجنة التسيير وتقديم إستقالتي التي سأسلمها غداً بإذن الله شاكراً للجميع على الفترة السابقة وللإتحاد العام والوزارة الولائية التي وضعت ثقتها في شخصي .

وقبل ان أغادر اقول بكل ثقة انني بذلت جهدي ما إستطعت وقمت بتصفية كل الحسابات التي بطرفي وتمت مراجعتها بواسطة مراجع قانوني وسلمتها نقية بصفحة بيضاء أفتخر بها وبفترتي وهي بالإضافة مني فاضت عما إستلمته تبرعا من حر مالي بلا اسف ولا من ولا أذى لمحاسب الهلال وبعلم رئيس اللجنة.

أسأل الله التوفيق والسداد للجميع وأحتفظ بحقي في الدفاع عن نفسي قانونا اذا اقتضت الضرورة

الطاهر الطيب يونس

النائب الأول لرئيس لجنة التسيير

19/4/2022

صحيفة الصيحة