تزايد أعداد المترددين من مرضى السرطان على مستشفى الذرة بود مدني





كشفت متابعات (المصادر) عن تزايد في اعداد المترددين من مرضى السرطان على مستشفى الذرة بودمدني حيث تجاوزت اعداد المترددين ٣٠٠ حالة يومياً على العيادات وصالات الكيماوي والأشعة بجانب العيادة الثالثة، واشارت مصادر مأذونة في تصريحها لـ(الجريدة) أمس عن احصاء حوالي (٩٢٥) حالة جديدة بالإصابة منذ مطلع العام الجاري وحتى يوم أمس الاول ١٨ ابريل، وأرجعت المصادر التزايد لسهولة الإجراءات واستقرار الخدمات الطبية والعلاجية، وأشارت الى أن عدد الحالات المكتشفة يومياً من مرضى السرطان يتراوح بين ١٠ الى ١٥ ، واشارت الى ان اعداد المترددين على المستشفى بينهم حوالي ٦٠% من ولاية الجزيرة بجانب ٤٠% من الولايات الأخرى بما فيها الخرطوم فضلاً عن تردد بعض الحالات من خارج السودان، ولفتت الى أن أكثر السرطانات المكتشفة سرطان الثدى وسط النساء .

في السياق ذاته طالب عدد من المرضى وزارة المالية الاتحادية بالاسراع في تكملة احتياجات المبنى الجديد لمستشفى الذرة بودمدني بجانب تكملة المبنى القديم وذلك للتردد العالي الذي يستقبله المستشفى نسبة لتوفر الخدمات التشخيصية والطبية.

مدني: مزمل صديق

صحيفة الجريدة