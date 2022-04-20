ابراهومة: المريخ قدم شوط أول جيد و الحكم لم يتعامل بحسم مع العنف غير القانوني





قال مدرب المريخ إبراهيم حسين “ابراهومة” إن فريقه تمكن من تقديم شوط اول جيد للغاية سجل خلاله هدفين في أول ربع ساعة، وسيطر الفريق على الشوط الاول بشكل واضح.

وذكر إبراهومة أن فريق توتي دخل الشوط الثاني ولم يكن لديه ما يخسره وبالتالي هاجم بكلياته وسجل هدف قلص به النتيجة من حالة تسلل واضحة

وابدى ابراهومة استغرابه من القرارات التحكيمية في المباراة، مشيرا الى ان الحكم ورغم قناعته بامكانياته الكبيرة الا انه لم يتعامل بشكل حاسم مع العنف غير القانوني الذي مارسه لاعب توتي رقم “12” من بداية الشوط الاول وحتى نهاية المباراة مع توني، كما احتسب ركلة جزاء ليست صحيحة.

واكد ابراهومة ان المريخ يلعب في ظروف استثنائية يعرفها الجميع المباريات الضاغطة، اضافة الى غياب كرشوم وبخيت خميس والسماني الصاوي للاصابة كما خرج كولينا مصابا ايضا وعمار طيفور الذي غادر الى أمريكا لظروف خاصة

واثنى ابراهومة على ما قدمه اللاعبين ، مبينا أن الحارس احمد بيتر قدم نفسه بشكل مميز في اول ظهور له اساسيا

باج نيوز