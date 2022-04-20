لجنة الاستئنافات تصدر قرارًا بشأن مباراة الهلال والأهلي الخرطوم





بحسب ما صدر في اجتماعها.

أصدرت لجنة الاستئنافات باتحاد كرة القدم السوداني قرارًا، الأربعاء، قضى بإعادة مباراة الهلال الخرطوم ونظيره الأهلي الخرطوم في الدوري السوداني الممتاز.

وأشارت الاستئنافات إلى أنّ الخطوة تجئ لعدم قانونية مشاركة اللاعب أحمد عبد العظيم، في وقتٍ قرّرت فيه إدارة الأهلي تقديم طلب فحصٍ والتصعيد إلى”فيفا”.

وفي أغسطس الماضي، رفضت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السوداني شكوى نادي الهلال الخرطوم ضد الأهلي الخرطوم، طاعنًا في مشاركة أحمد عبد العظيم.

يشار إلى أنّ المباراة التي جرت في أغسطس الماضي، بين الهلال الخرطوم والأهلي الخرطوم انتهت بالتعادل من دون أهدافٍ.

باج نيوز