5 خضروات يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع حاد في مستويات السكر في الدم





ينبع مرض السكري النوع 2 من خلل في طريقة إنتاج الجسم للأنسولين – وهو هرمون يفرزه البنكرياس.

ويتمثل الدور الأساسي للأنسولين في تنظيم مستويات السكر في الدم. وبدون هذا التأثير المعتدل، يمكن أن ترتفع مستويات السكر في الدم إلى مستويات خطيرة، ما يتسبب في سلسلة من المضاعفات. ويمكن أن يحاكي النظام الغذائي تأثيرات الأنسولين عن طريق إبطاء ارتفاع السكر في الدم. ولكن هناك بعض العناصر التي تمثل مخاطر صحية خفية.

وتعد الخضروات عنصرا أساسيا في نظام غذائي صحي ومتوازن، لذا لا تقطعها تماما ولكن الأمر يستحق الاعتدال في تناول أنواع معينة.

ويوضح موقع Diabetes.co.uk أن “الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من GI تتحلل بسرعة كبيرة مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستويات الغلوكوز في الدم”.

ووفقا لهيئة الصحة، تشتمل الخضروات ذات المؤشر الغلايسيمي المرتفع على الجزر والبطاطس والجزر الأبيض والشمندر والذرة الحلوة.

وتضيف: “تشتمل ثمار المؤشر الغلايسيمي المنخفض على التوت والخوخ وفاكهة الكيوي والجريب فروت”.

ولا تتوقف المخاطر التي تشكلها الأطعمة التي ترتفع فيها نسبة السكر في الدم عند ارتفاع نسبة السكر في الدم.

كما يوضح موقع Diabetes.co.uk، “بالنسبة لأولئك الذين ينتجون الأنسولين بأنفسهم، يمكن للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات أن تجبر الجسم على محاولة إنتاج كمية كبيرة من الأنسولين لمواجهة الكربوهيدرات سريعة المفعول والنتيجة الشائعة لذلك هي الشعور بالجوع داخل الجسم. وبالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري، يمكن أن يكون هذا خطيرا بشكل خاص لأن قدرة الجسم على التحكم في مستويات الغلوكوز في الدم منخفضة أو غير موجودة”.

ومع ذلك، فإن الصورة أكثر تعقيدا من مجرد تصنيف الأطعمة على أنها عالية ومنخفضة المؤشر الغلايسيمي.

كما أشارت NHS، “الأطعمة ذات المؤشر الغلايسيمي المرتفع ليست بالضرورة غير صحية وليست كل الأطعمة ذات المؤشر الغلايسيمي المنخفض صحية”.

وعلى سبيل المثال، يعد البطيخ والجزر الأبيض من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من GI، بينما تحتوي كعكة الشوكولاتة على قيمة GI أقل.

وتلاحظ هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن “الأطعمة التي تحتوي على الدهون والبروتين أو المطبوخة مع الدهون تبطئ امتصاص الكربوهيدرات، ما يقلل من نسبة السكر فيها”.

وعلى سبيل المثال، تحتوي رقائق البطاطس على مؤشر غلايسيمي أقل من البطاطس المطبوخة من دون دهون.

مع ذلك، فإن رقائق البطاطس غنية بالدهون ويجب تناولها باعتدال.

وتحذر هيئة الخدمات الصحية الوطنية “إذا كنت تأكل فقط أطعمة ذات مؤشر غلايسيمي منخفض، فقد يكون نظامك الغذائي غير متوازن ومرتفع بالدهون”.

وتشمل أعراض مرض السكري النوع 2:

• التبول أكثر من المعتاد وخاصة في الليل.

• الشعور بالعطش طوال الوقت.

• الشعور بالتعب الشديد.

• إنقاص الوزن دون محاولة.

• عدم وضوح الرؤية.

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