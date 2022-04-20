إبراهومة: فزنا على توتي في ظروف استثنائية





قال إبراهيم الحسين إبراهومة، المدير الفني للمريخ، إن فريقه فاز على توتي، في ظل ظروف استثنائية.

وأزاح المريخ، الأهلي شندي، عن صدارة ترتيب الدوري السوداني، وذلك بعد فوزه 2-1 على توتي، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الثالث.

وقال إبراهومة “اللاعبون قدموا مباراة جيدة في ظل هذه الظروف، كما أن الحارس أحمد بيتر قدم نفسه بشكل مميز، في أول ظهور أساسي له”.

وأضاف المدرب عقب اللقاء “المريخ يلعب في ظروف استثنائية يعرفها الجميع من ضغط المباريات”.

وتابع “غياب اللاعبين كرشوم وبخيت خميس والسماني الصاوي بسبب الإصابة، كما خرج كولينا مصابًا، وعمار طيفور الذي غادر إلى أمريكا لظروف خاصة”.

ونوه “لاعبو المريخ قدموا أداء جيدًا في الشوط الأول، سجلنا هدفين في أول ربع ساعة”.

وأتم “توتي دخل الشوط الثاني ولم يكن لديه ما يخسره، وبالتالي هاجم بشكل مكثف، وقلص النتيجة من حالة تسلل واضحة”.

موقع كووورة