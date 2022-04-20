لن ننسى ما فعلتموه.. عائلة رونالدو توجه رسالة لجماهير ليفربول





وجهت عائلة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، رسالة شكر لجماهير نادي ليفربول، على دعمها لاعب الشياطين الحُمر، بعد وفاة طفله الرضيع.

وكان مانشستر يونايتد حل ضيفاً على نظيره ليفربول أمس الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الجولة 30 للدوري الإنجليزي، وغاب رونالدو عن المباراة بسبب وفاة طفله من شريكته جورجينا رودريجيز، وهو النبأ الذي أعلن عنه قبل موعد المباراة بـ 24 ساعة.

وأثناء المباراة وتحديداً عند الدقيقة السابعة نسبة إلى رقم قميص كريستيانو رونالدو، قامت جماهير ليفربول بالتصفيق دعماً للاعب، كما قامت بترديد الأهزوجة الشهيرة الخاصة بالريدز “لن تسير وحدك أبداً”، أثناء التصفيق للتعبير عن دعمها ومساندتها للنجم الكبير في مأساته.

وكتبت إيلما أفيرو شقيقة رونالدو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: “شكراً لجماهير ليفربول، نحن لن ننسى أبداً فعلتموه”.

فيما كتبت شقيقته الأخرى كاتيا: “ما وراء كرة القدم”، تعليقاً على مقطع فيديو الذي ظهرت به جماهير ليفربول تغني لرونالدو “لن تسير وحدك أبداً”.

وكان ليفربول فاز على مانشستر يونايتد برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب أنفيلد.

البيان