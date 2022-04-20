صلاح يمثل أكبر خطر على بنزيما





تشهد الفترة الحالية صراع كبير بين لاعبي الدوريات الأوروبية الكبرى، على حصد جائزة الكرة الذهبية لعام 2020، بعد تألقهم الكبير مع أنديتهم خلال الفترة الأخيرة.

ويعتبر الفرنسي كريم بنزيما صاحب الحظ الأوفر لحصد جائزة الكرة الذهبية، وذلك بعد تألقه الكبير مع ناديه ريال مدريد هذا الموسم سواء على المستوى المحلي أو القاري.

ويأتي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول ضمن المرشحين أيضاً للفوز بالجائزة، وذلك بعد توهجه هذا الموسم رفقة ليفربول وتحطيمه للعديد من الأرقام القياسية.

وأكدت صحيفة “آس” الإسبانية، أن محمد صلاح يعتبر من أكبر المرشحين الذين يمتلكوا حظوظاً للفوز بالجائزة، وهو ما يمثل خطر على الفرنسي كريم بنزيما، خاصة أن اللاعب المصري مازال ينافس مع ليفربول على حصد 4 ألقاب مختلفة هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أداء ليفربول هذا الموسم يؤهله للفوز بالمزيد من الألقاب، بعدما خطفوا لقب بطولة كأس الرابطة قبل شهر.

وأوضحت الصحيفة أن التغييرات التي أجرتها مجلة (فرانس فوتبول) على معايير حصد جائزة الكرة الذهبية، تجعل فرص الفوز بالجائزة أكثر عدلاً ودقة عما كان يحدث في السابق، حيث بات تقييم اللاعبين وفقاً للأداء الشخصي، ومن ثم يتم النظر إلى إنجازات اللاعب مع ناديه، واعتبرت الصحيفة أن المعايير الجديدة تجعل محمد صلاح هو الأوفر حظاً للفوز بالجائزة هذا العام.

ويتربع محمد صلاح على قمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 22 هدفاً وبفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام الذي يمتلك في رصيد 17 هدفاً، بالإضافة إلى مساهمة الفرعون المصري في 12 هدفاً هذا الموسم مع ليفربول.

وتأهل ليفربول إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، إلى جانب تواجده في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ولا يزال الصراع على لقب «البريميرليغ» قائماً بين الريدز ومنافسه مانشستر سيتي.

البيان