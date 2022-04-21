رؤية “التغيير” لحل الأزمة السياسية





حصلت (الصيحة) على رؤية قوى الحرية والتغيير المُقترحة لحل الأزمة السياسية والتي قدّمتها لرئيس بعثة “يونيتامس”.

واشتملت الرؤية على عدد من النقاط التي ترى قوى الحرية والتغيير أنها ستنهي الأزمة، في مقدمتها إلغاء مجلس السيادة وإنشاء مجلس أمن ودفاع خاص بالعسكريين، وإسناد كل المهام الخاصّة بالجانب العسكري إلى المجلس، بجانب إنشاء مجلس وزراء مدني برئيس بوزراء متفق عليه من كافة الأطراف، وإلغاء الوثيقة الدستورية السابقة وتكليف خُبراء في القانون والدستور لوضع قانون وتشريعات لتحديد شكل ومسار العلاقة بين مجلس الأمن والدفاع ومجلس الوزراء المدني وتفصيل السلطات والصلاحيات.

وأكّدت الرؤية أنّ قوى الحرية والتغيير لن تشارك في أي مستوى من مُستويات الحكومة الانتقالية حال تم الاتفاق وستتركها ليتم تشكيلها من كفاءات، على أن تتّجه كل القوى السياسية لبناء هياكلها والاستعداد للانتخابات التي سيتم إجراؤها في الفترة التي سيتم الاتفاق عليها.

وقالت مصادر لـ(الصيحة)، إن قوى الحرية والتغيير ترى أن إلغاء مجلس السيادة وتوزيع مهامه بين مجلس الدفاع ومجلس الوزراء المدني من شأنه أن يحقِّق مطالب الشارع في لاءاته بإنهاء الشراكة التي كانت قائمة بين المدنيين والعسكريين.

صحيفة الصيحة