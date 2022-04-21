استثناء وارادات (12) شركة نفطية من شرط سجل المستوردين





أعلن بنك السودان المركزي عن موافقة وزارة التجارة والتموين على استثناء استيراد احتياجات الصناعة النفطية من شرط سجل المستوردين لـ(12) شركة مشغلة للنفط ومقاوليها، وذلك حتى 24/6/2022 حتى يتسنى لهم تكملة إجراءاتهم، وشملت الشركات: (سودابت المحدودة، شركة مصفاة الخرطوم المحدودة، شركة بترولاينز لخام النفط (بتكو)، شركة بشائر بايبلاين (بابكو)، شركة تو بي أوبكو لعمليات البترول، شركة شارف لعمليات البترول، شركة بتروأنيرجي لعمليات البترول، شركة الراوات لعمليات البترول، شركة مصفاة الأبيض، شركة مصفاة بورتسودان المحدودة، شركة خطوط أنابيب البترول والمؤسسة السودانية للنفط).

ويشمل الاستثناء مواد ومعدات احتياجات الشركات المشغلة للنفط المتمثلة في معدات الاستكشاف الجيولوجي والجيوفيزيائي، آليات كشف الأحواض النفطية، معدات الحفر وملحقاتها، قطع الغيار، وحدات الضخ الغاطسة، وآليات الرفع الصناعي وملحقاتها، وحدات الضخ وملحقاتها، معدات المعالجة والتصفية والترشيح والتسخين وملحقاتها، وحدات الطاقة ومعدات التحويل الكهربائي، أجهزة التحكم والضبط ومعدات التحكم الأتوماتيكي، أنظمة الإرسال والاتصال الملحقة في محطات التحكم، أنظمة التكرير ومعدات المعامل والاختبار والمفاعلات، معدات ومواد صيانة أنابيب النفط والخزانات، وحدات التخزين النفطية وملحقاتها، الوحدات الهيدروليكية من مضخات وصمامات وملحقاتها، معدات المنشآت النفطية البحرية، المنصات العائمة وملحقاتها، الكيماويات وموائع التشغيل بأنواعها، زيوت التشحيم للمحركات وموائع التزليق والتبريد وموانع المبادلات الحرارية، آليات تحريك التربة، ومعدات الإنشاءات وآليات الرفع.

الخرطوم: هالة حمزة

صحيفة السوداني