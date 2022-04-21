انتهاء التقديم لعطاء انشاء بورصة المعادن والذهب السودانية





تم امس الانتهاء من مرحلة التقديم لعطاء انشاء بورصة المعادن والذهب السودانيةا حيث تقدمت عدد من الجهات لتنفيذ العطاء وتم فتح المظاريف بحضور ممثلي لجنة فرز العطاء المكونة من ممثلي عدد من الجهات الحكومية المختصة تحت اشراف الادارة العامة للشراء و التعاقد بوزارة المالية وفي وجود مناديب الجهات المتقدمة للعطاء، وتم التأكد من استيفاء الجهات المتقدمة للشروط العامة، و ستقوم لجنة فرز العطاء بدراسة العروض المقدمة و تقييمها وتحديد الجهة الفائزة بالعطاء لتنفيذ المشروع تحت اشراف لجنة التسيير.

الجدير بالذكر ان لجنة تسيير بورصة المعادن السودانية افادت في بيان صحفي انها وضعت المواصفات للنظم التقنية و الادارية و التشريعية للبورصة لتكون متوافقة مع المعايير العالمية للبورصات ليتم تنفيذ البورصة السودانية للمعادن وفقا لهذه المعايير و لافضل الممارسات المعمول بها في مجال الاسواق المالية.

و تعمل اللجنة حاليا لوضع تصور لتشغيل البورصة باسرع فرصة ممكنة لما في ذلك من تقنين لتجارة المعادن السودانية و خصوصا الذهب بما في ذلك ذهب الصادر، ويهدف قيام البورصة لخلق سوق منظم تحت إشراف الجهات الرقابية بالدولة وخلق العدالة الاجتماعية بايجاد السعر العادل للمنتجين و المعدنين مما يجعلها الخيار الامثل للتداول للمعادن المنتجة في السودان، بالاضافة الي ضمان رجوع حصائل الصادر عبر النظام المصرفي وضمان الاستفادة القصوى من موارد السودان المعدنية لخدمة الاقتصاد القومي خصوصا معدني الذهب و الفضة. و اكدت اللجنة التسييرية للبورصة أهمية حصول مصفاة السودان للذهب علي ختم معتمد عالميا وقد تم تضمين ذلك في عطاء البورصة لاهمية ذلك في تسعير الذهب السوداني بالسعر العادل و دخول السودان في منظومة تجارة الذهب العالمية دون الحاجة لبيع الذهب باسعار متدنية مقارنة بالسعر العالمي و امكانية تصديره الي اي من الاسواق العالمية مثل لندن وسويسرا و شنغهاي وغيرها من السودان مباشرة دون الحاجة لاعادة صهره خارج السودان لوضع ختم معتمد عليه.

سونا