محسن سيد: قرعة تصفيات الكان مناسبة للسودان





أبدى محسن سيد، المدرب العام لمنتخب السودان، تفاؤله الشديد، بقرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

وأوقعت قرعة تصفيات الكان، منتخب السودان في مجموعة واحدة رفقة موريتانيا والكونغو الديمقراطية والجابون.

وقال محسن لكووورة “القرعة مناسبة لصقور الجديان، يمكننا التأهل لنهائيات الكان، بشرط مضاعفة الجهد”.

وأضاف “لو بلغنا كامل جاهزيتنا، سنتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية. الجاهزية تكتمل بخوض مباريات ودية خلال التجمعات”.

وتابع “تلقينا العديد من الطلبات لخوض مباريات ودية، من بينها منتخب جنوب السودان”.

وشدد “يجب على منتخب السودان، خوض مباريات دولية وودية، وكذلك مواجهات مع فرق تقترب في المستوى مع منتخبات المجموعة”.

وأتم “المنتخب السوداني بدأ مرحلة تجمع هذا الأسبوع باللاعبين الذين لا يخوضون مع فرقهم، المباريات المؤجلة من الدوري المحلي”.

موقع كووورة