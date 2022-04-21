لإبعاده عن ريال مدريد.. باريس يستغل تواجد والدة مبابي في قطر





رفض مسؤولو نادي باريس سان جيرمان، الاستسلام أمام الأمور المعقدة مع لاعب الفريق الفرنسي كيليان مبابي، بشأن تجديد عقده.

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ولم تتوصل إدارة النادي الفرنسي لاتفاق مع المهاجم الشاب بشأن تجديد عقده، في ظل رغبته بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن إدارة باريس سان جيرمان ستحاول استغلال تواجد والدة مبابي فايزة العماري في قطر للضغط على اللاعب والتوقيع على عقد جديد، حيث يرى مسؤولو النادي الباريسي أن هذه الزيارة قد تكون مفتاحا لإبرام اتفاقية التجديد.

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ويسعى باريس سان جيرمان لاستمرار مبابي للموسم المقبل على الأقل، بالتزامن مع كأس العالم قطر 2022 الذي ينطلق نوفمبر المقبل، مع الموافقة على رحيله فيما بعد إذا رغب في ذلك.

وأكدت الصحيفة أن مبابي لم يستجيب حتى الآن لمحاولات التجديد من قبل مسؤولي باريس سان جيرمان، حيث لا يزال يرغب في الانضمام لريال مدريد، بعدما كان قريباً من تحقيق حلمه في صيف العام الماضي لكن إدارة باريس رفضت الحصول على مبلغ 200 مليون يورو من جانب النادي المدريدي، نظير بيع نجم الفريق.

ومن جانبها أكدت والدة مبابي، أنها تريد الأفضل لابنها وأنها ستساعده على تحقيق ذلك، فيما أكدت الصحيفة الإسبانية أن تواجدها بالدوحة يدفع مسؤولو النادي الباريسي لإجراء محاولة معها كونها المسؤولة عن إدارة أعمال اللاعب، بهدف الإبقاء على النجم الفرنسي.

البيان