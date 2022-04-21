مصر تتخذ إجراءات وقائية ضد “الالتهاب الغامض”





كشفت وزارة الصحة المصرية، الخميس، عن تعريف جديد لحالات الإصابة بالالتهاب الكبدي لدى الأطفال، بعد ظهور إصابات في عدد من دول العالم لأسباب غير معروفة، وفق ما أفادت به منظمة الصحة العالمية.

وقالت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان، إن الحالات المصابة بالمرض “تعاني ارتفاعا في إنزيمات الكبد بشكل ملحوظ، مع ظهور بعض الأعراض، مثل الصفراء والقيء والإسهال وآلام البطن”، فيما تم استبعاد الإصابة بالفيروسات الكبدية.

وأصدرت الوزارة توجيها لمديريات الشؤون الصحية في مصر، بـ”ضرورة اتخاذ اللازم، وإفادتها بأي حالات إصابة ينطبق عليها تعريف الحالة”.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، حسام عبد الغفار، “حرص وزارة الصحة والسكان على متابعة الأحداث الصحية العالمية التي تعلنها منظمة الصحة العالمية والجهات الأخرى، بهدف رصد المستجدات على الساحة الدولية فيما يخص الأحداث الصحية”.

وأضاف لموقع “سكاي نيوز عربية”: “منظمة الصحة العالمية أبلغت عبر موقعها الرسمي عن رصد 91 حالة مصابة بالتهاب كبدي غير معروف السبب، من بينها 74 في بريطانيا و9 في الولايات المتحدة و5 في أيرلندا و3 في إسبانيا، إضافة إلى عدد من الإصابات في الدنمارك وهولندا”

سكاي نيوز