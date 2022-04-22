وزارة الطاقة: توزيع كميات مقدرة من الغاز في العاصمة والولايات





وقف المدير العام لإدارة الإمداد والتوزيع بوزارة الطاقة والنفط الحسين أبو القاسم، على سير توزيع الغاز ميدانياً بمستودع الشجرة برفقة اللجنة الأمنية وعدد من مسؤولي إدارة التوزيع ومستودع الشجرة، حيث شملت الزيارة مستودعات الشركات ومنصات تعبئة الغاز وآليات المناولة والتوزيع، والمشاكل الأمنية بالمستودع، وركّزت الزيارة على مستودعات شركة أبرسي لمعرفة المشاكل ومعوقات التوزيع والعمل على حلها، كما شَملت الزيادة مستودع شركة النيل وتم رفع سعة التعبئة من (١٥٠) طناً في اليوم الى (٢٠٠) طن في اليوم لمقابلة الاستهلاك.

كما قامت إدارة الإمداد بتدفيع كميات تقدر بـ(٤٧٧٠) طناً أي بنسبة ٩٠% من الخُطة الرامية لسد العجز ومعالجة أزمة غاز الطبخ للعاصمة والولايات وذلك لمُجابهة استهلاك العيد ومنح الولايات الفُرصة الكافية لمتابعة سحب كمياتها المُخصّصة من مستودعات التخزين إلى مستودعات التوزيع للاستهلاك، وطمأنت الوزارة المواطنين في كافة الولايات بتوفر الغاز في البلاد بعد استقرار إنتاج المصفاة وانتظام وصول ناقلات الغاز لسد حاجة الولايات، وأعلنت عن وصول ناقلة غاز الى مربط بورتسودان وسوف يتم توزيعها في أسبوع العيد.

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