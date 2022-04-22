تفاصيل خطة الإنقاذ.. هذه ميزانية مدرب مانشستر يونايتد الجديد





كشفت تقارير صحفية بريطانية حجم الميزانية التي يرصدها مانشستر يونايتد الإنجليزي للمدير الفني الجديد إيريك تن هاغ، من أجل إبرام صفقات في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة “تايمز” إن المدرب الهولندي سيكون لديه 120 مليون يورو، لتجديد دماء الفريق المتعثر محليا وأوروبا خلال الموسم الجاري.

بينما سيكون بوسع تن هاغ، الذي سيترك تدريب أياكس أمستردام الهولندي، إضافة مبالغ أخرى لهذه الميزانية إن نجح النادي في بيع عدد من لاعبيه خلال الصيف.

والخميس أعلن النادي تعيين تن هاغ مدربا دائما لفريقه لمدة 3 مواسم بداية من الموسم المقبل، خلفا لمدربه المؤقت الحالي الألماني رالف رانغنيك الذي ينتهي عقده آخر الموسم الحالي.

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ومن المتوقع أن يغادر بول بوغبا ونيمانيا ماتيتش وجيسي لينغارد وخوان ماتا وإدينسون كافاني مجانا بنهاية الموسم، في حين أن النادي مستعد للاستماع إلى عروض لبعض اللاعبين، مثل إريك بيلي وأنتوني مارسيال وفيل جونز وأندرياس بيريرا.

وأوضحت “تايمز” أن تن هاغ عقد بالفعل اجتماعات مع إدارة مانشستر يونايتد و”حددوا معا أهدافا مختلفة”، من بينها أنتوني جناح أياكس الذي قد يكون متاحا مقابل حوالي 55 مليون جنيه إسترليني الصيف المقبل، وزميله المدافع ليساندرو مارتينيز، وماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس الإيطالي.

كما يحمل خط الوسط أولوية لتلقي الدعم، ويضع النادي عينه على كالفين فيليبس لاعب ليدز يونايتد على أنه بديل محتمل لديكلان رايس لاعب وستهام يونايتد، بعد مغالاة ناديه في طلباته المادية.

وفي المقابل، ينظر تن هاغ إلى برونو فرنانديز ورفائيل فاران ودافيد دي خيا وجادون سانشو على أنهم أحجار الزاوية في الفريق الجديد.

سكاي نيوز