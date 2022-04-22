تصدير أكثر من 33 ألف من المواشي للسعودية





أعلنت وزارة الثروة الحيوانية عن تصدير 33 ألف و941 رأسا من الضأن الى السعودية يومي 19 و20 إبريل الحالي بنسبة مناعة تتراوح ماببن 85% الى 90%.

وقال دكتور علي آدم مدير إدارة المحاجر وصحة اللحوم بالوزارة (لسونا) إنه تم يوم الثلاثاء 19 إبريل شحن ثلاث بواخر الأولى تحمل 2946 رأسا من الضأن بنسبة مناعة 72٪ والثانية حمولة 9133 رأسا من الضأن بنسبة مناعة 83%، والثالثة 12597 رأسا ضأن بنسبة مناعة مابين 85٪ و89%.

وأضاف د .علي أنه تم تصدير 9265 رأس ضان يوم الأربعاء 20 إبريل بنسبة مناعة 90%. مؤكدا إنسباب صادر المواشي واللحوم الى السعودية والدول العربية.

سونا