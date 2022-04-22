مدرب منتخب السودان السابق يعود إلى الواجهة من جديد





أعلن الاتحاد البوركيني لكرة القدم الجمعة تعيين الفرنسي هوبير فيلود مدرباً لمنتخب بلاده لمدة عامين.

ويعرف حارس المرمى السابق لنادي ريمس (1976-1989) كرة القدم الإفريقية جيداً بعدما قاد منتخبي توغو والسودان إلى كأس الأمم الإفريقية وفريق مازيمبي الكونغولي الديموقراطي إلى إحراز لقب كأس الاتحاد الإفريقي عام 2016.

وأوضح بيان للاتحاد المحلي انه “تم تعيين السيد فيلود من قبل لجنة التعاقد التي تلقت 64 ترشيحاً”.

وسيخلف فيلود المحلي كامو مالو الذي لم يتم تجديد عقده الذي انتهى في فبراير الماضي رغم قيادة المنتخب إلى نصف نهائي النسخة الأخيرة لكأس الأمم الإفريقية في الكاميرون في يناير قبل الخسارة 1-3 امام السنغال التي توجت لاحقا باللقب على حساب مصر بركلات الترجيح.

باج نيوز