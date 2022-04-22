سودانير تدشن رحلاتها من الخرطوم إلى جوبا





استأنفت شركة الخطوط الجوية السودانية اليوم الجمعة رحلات الركاب المجدولة الي حاضرة دولة جنوب السودان مدينة جوبا.

وأشاد المسافرين بأسعار وخدمات سودانير التي عبروا عن بالغ سعادتهم لعودتها لتشغيل الخط الجوى الذي يربط بين الخرطوم وجوبا.

وتمتاز طائرة الإيرباص ٣٢٠ بالحداثة وتوفر وسائل الراحة بنسبة أكبر واتساع السعة المقعدية والتخزينية لنقل الشحن الجوي وهذه تمنح الشركة ميزة تفضيلية لجمهور المسافرين وأصحاب الأعمال ومكاتب ووكلاء الشحن.

والجدير بالذكر أن سودانير تسير رحلتين في الأسبوع بين الخرطوم و جوبا يومي الجمعة والثلاثاء.

الخرطوم: طيران بلدنا