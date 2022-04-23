سعر واحد للدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي طوال ايام الاسبوع الماضي





يوم الخميس 21 أبريل 2022 ومع ختام تعاملات الأسبوع في السوق الموازي ،سجل الدولار 580.00 جنيهاً، وبذا إستقر نفس السعر 580 جنيهاً طوال أيام الأسبوع الماضي

وسبق أن وصل في مارس الماضي لنحو 770 جنيهاً وهو اعلى رقم قياسي يسجله مقابل الجنيه.

وقامت عدد من البنوك التجارية صباح الخميس الماضي بإعلان أسعار الدولار وتراوح بين 567 -570 جنيه للدولار، حيث تفوق سعر الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازي على سعر البنوك .

الخرطوم (كوش نيوز)