فيفا يخاطب الاتحاد السوداني بشأن التغطية الإعلامية لمونديال قطر





خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الاتحادات الوطنية يوم الأربعاء حول التغطية الإعلامية لمونديال قطر 2022.

وطالب “فيفا” من الاتحادات التنسيق مع رابطة الصحفيين أو أي جسم مُشابه لتخصيص حصة مُحدّدة من الصحفيين الراغبين لحضور وتغطية منافسات كأس العالم.

وبحسب الخطاب، فإنّ الاتحاد الدولي وخلال الأسابيع المُقبلة، سيقوم باطلاع الاتحادات الوطنية على كيفية عمل نظام التقديم عبر المنصة الإلكترونية بعد تحديد حصة من الإعلاميين والمصورين لكل اتحاد، مشدداً على ضرورة التوزيع العادل للفرص الممنوحة.

صحيفة الصيحة