أوضاع اللاعبين تمهل المريخ عشرة أيام لسداد مستحقات الثلاثي





عقدت لجنة شؤون أوضاع وانتقالات اللاعبين في الاتحاد السوداني لكرة القدم SFA، اجتماعاً برئاسة معتصم عبد السلام نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد – رئيس اللجنة – وتم النظر في عدد من القضايا المُدرجة على طاولة الاجتماع، هذا وقد تمّ تأجيل الفصل في بعض الشكاوى إلى حين استكمال بعض المُستندات المطلوبة.

وقرّرت اللجنة بحسب ما أورده المكتب الإعلامي للاتحاد، رفض شكوى اللاعب أحمد محمد سعيد التي طلب من خلالها فسخ تعاقده مع الأهلي مروي، وقرّرت اللجنة فسخ عقد اللاعب أيمن أبو سبيب مع نادي غرسلي سنار، وكذلك قبلت اللجنة طلب نادي المريخ ومنحه مهلة (10) أيام لتسوية مستحقات اللاعبين عبد الرحمن اسحق، أحمد عبد العظيم وأحمد موسى.

صحيفة الصيحة