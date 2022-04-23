مدرب المريخ: الدوري طويل وسنعود أقوى





يقول”إبراهومة”، إنّه سيعمل على إعادة الفريق لمستواه الاعتيادي ويجب الدعم.

أوضح مدرب المريخ إبراهيم حسين، أنّ فريقه ما زال في صدارة الدوري السوداني الممتاز، مبينًا أنّ المنافسة ما زالت طويلة، وأنّ التعادل أمام هلال الفاشر لن يهزم عزيمتنا وسنعود أقوى.

وقال”إبراهومة” في مؤتمرٍ صحفي، الجمعة، أنّ فريقه أهدر عديد من الفرص خلال شوطي المباراة أمام هلال الفاشر، كانت كفيلة بأن تمنح المريخ الانتصار.

وأضاف” لا نبحث عن الأعذار، ولكن ظللنا نلعب في ظروفٍ صعبةٍ منها الإصابات والغيابات وضغط المباريات، ورغم ذلك نجحنا في تحقيق 5 انتصارات متتالية بالمداورة في المشاركة”.

وكان المريخ قد سقط في فخّ التعادل بهدفٍ لكلٍ أمام هلال الفاشر في الدوري السوداني الممتاز.

باج نيوز