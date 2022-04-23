أخصائي يحذر من الإفراط في تناول المعكرونة وخاصة هذا النوع





حذر أخصائي التغذية في مدينة الملك سعود الطبية د.عبدالله المطيري، من الإفراط في تناول المعكرونة خاصة البيضاء منها لارتباطها بالعديد من الأمراض.

وقال المطيري في مداخلة مع قناة الإخبارية إن المعكرونة تسبب السمنة وأمراض السكري لافتًا إلى أن أسوأ أنواعها تلك المصنوعة من الدقيق الأبيض.

ولفت إلى أن مخاطر المعكرونة مرتبطة بالمصدر الذي صنعت منه حيث يفضل تناول تلك المصنوعة من حبوب القمح الكاملة وليس المصنوعة من الدقيق الأبيض.

وحول علاقة المعكرونة بزيادة معدلات السمنة في السعودية قال المطيري إن الكربوهيدرات بشكل عام مسؤولة عن الكثير من المشاكل الصحية.

مزمز