ترتيب الدوري الإنجليزي: آرسنال يسقط مانشستر يونايتد ويعزز حظوظه للفوز بالمركز الرابع





أنعش آرسنال، بقيادة المدرب ميكيل أرتيتا، حظوظه في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما رفع رصيده إلى 65 نقطة بالفوز على مانشستر يونايتد.

ودخل آرسنال المباراة التي أقيمت في معقله، ملعب الإمارات، بقوة ليتقدم بثنائية تفاريس وساكا على يونايتد الذي قلل الفارق بقدم كريستيانو رونالدو، قبل أن ينهي غرانيت تشاكا المباراة بتسديدة صاروخية؛ لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف لهدف واحد.

ورفع آرسنال رصيده إلى 65 نقطة في المركز الرابع، بفارق 3 نقاط أمام توتنهام الذي سيواجه برينتفورد اليوم السبت، و 6 نقاط أمام مانشستر يونايتد صاحب المركز السادس.

البيان