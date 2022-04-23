عصابة بزعامة “هداف الدوري”.. واللاعب بقبضة الأمن





اعتقلت الشرطة لاعب برشلونة الإكوادوري غابرييل كورتيز رفقة 18 شخصا آخرين، الجمعة، بسبب تورطهم المزعوم في تشكيل عصابة إجرامية في مقاطعة إسميرالدا الساحلية المتاخمة لكولومبيا.

وذكرت تقارير إعلامية أن مكتب المدعي العام وجه للموقوفين تهما بارتكاب “جريمة منظمة” والانتماء إلى عصابة “لوس تيجورونس”، المتهمة بارتكاب جرائم تهريب مخدرات وإرهاب وقتل وابتزاز واتجار غير مشروع بالأسلحة والمتفجرات.

أما كورتيز هداف الدوري الإكوادوري في الموسم الحالي فقد وجهت لهم تهمة إصدار أوامر وتلقي معلومات عن الضحايا الذين قتلوا على يد هذه العصابة.

وقرابة منتصف الليل، صدر قرار قضائي في الإكوادور بحبس المعتقلين احتياطيا، باستثناء امرأة حامل، ستمثل بشكل دوري أمام المحكمة.

ونص القرار القضائي أيضا على حظر التصرف في الممتلكات وحجز الأرصدة التي يمتلكها المتورطون.

وكشفت مصادر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتورط فيها كورتيز في حالات عدم انضباط، حيث تم إبعاده مؤقتا عن صفوف إندبندينتي ديل فالي في عام 2017، لإهانة أحد القضاة.

وسبق للاعب أن أثار الجدل بعد أن ظهر في بث مباشر على صفحته الاجتماعية، بينما كان يتناول مشروبات كحولية، كما تم طرده في وقت لاحق من معسكر المنتخب الوطني بسبب السهر الليلي.

سكاي نيوز