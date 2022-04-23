وزارة التجارة : جهود لتنشيط تجارة الحدود مع دول الجوار





أكدت وزارة التجارة والتموين أن الجهود مبذولة لتنشيط تجارة الحدود مع دول الجوار لتعظيم الفائدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية.

أشار الأستاذ النعمان عبد الله الطيب المدير العام للإدارة العامه لتجارة الحدود بوزارة التجارة والتموين في تصريح (لسونا) للإتفاقيات للتنسيق الذي تم لتنظيم تجارة الحدود مع الولايات الحدودية، وكشف عن توقيع إتفاقيات لولايات الشماليه وغرب وشمال ووسط دارفور لممارسة تجارة الحدود مع دول الجوار.

وأشار إلى تكوين لجنة من الجهات ذات الصلة لمراجعة ضوابط تنفيذ تجارة الحدود بالبلاد.

واضاف أن اللجنة خرجت بتوصيات أهمها حث الولايات الحدودية علي الإلتزام بتنفيذ القوانين المنظمة لها.

وأكدت التوصيات أهمية عقد ملتقي جامع لذوي الإختصاص للتفاكر حول الدفع بهذه التجارة ومراجعة الضوابط.

وقال إن هنالك تنسيق وتواصل مع ولايات دارفور عبر حكومة الإقليم .

وكالة سونا