ركودٌ في أسواق اللحوم البيضاء بسبب ارتفاع الأسعار





قفزت أسعار اللحوم البيضاء في العديد من مراكز توزيع الفراخ نسبةً لارتفاع جملة التكاليف، ويرى بعض التجار أنّ حالة الركود باتت ملاحظة أكثر من السابق، فضلاً عن الغلاء الذي يجتاح الأسواق، ويجمع البعض على وفرة العرض خاصةً في شهر رمضان.

ويقول صاحب مركز فراخ بالخرطوم، توفيق صلاح، إنّ ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء مرده إلى ارتفاع التكاليف عامة من إيجارات وترحيل وعمال وكهرباء وغيرها، شاكياً من حالة الركود بجانب وفرة في العرض، وذكر أنّ اللحوم البيضاء بالأسواق أغلبها دخلت السوق مع بداية شهر رمضان، وتوقّع أن تحدث زيادة في أسعار الفراخ في القريب، لجهة أنّ الطلب عليها سيكون عالياً.

وبحسب أصحاب مراكز بيع لحوم بيضاء بالخرطوم، فإن أسواق اللحوم البيضاء تشهد ركوداً وارتفاعاً في الأسعار هذه الأيام، مُؤكِّدين وفرة العرض بأسواق الخرطوم، ونوّه إلى أن ضعف القوة الشرائية أثّر سلباً على السوق نسبةً للأوضاع الاقتصادية الراهنة.

فيما قال عامل بمركز توزيع اللحوم البيضاء، أحمد رفعت إنّ هناك ارتفاعا في أسعار اللحوم البيضاء، بجانب حالة ركود في السُّوق، وأكد تراجع القوة الشرائية بسبب الغلاء، مبيناً أن سعر كيلو فراخ الشركات 1600 جنيه، أما سعر كيلو فراخ المزارع 1400جنيه وطبق بيض المائدة 1800 جنيه.

صحيفة الصيحة