بريطانيا: نشكر السعودية وعمان لتأمين الإفراج عن بريطاني احتجزه الحوثي





أشادت وزيرة خارجية بريطانيا، اليوم الأحد، بجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في تأمين الإفراج عن بريطاني احتجزه الحوثي في أبريل لعام 2017.

وكتبت ليز تراس، عبر حسابها في تويتر، “سعيدة بإطلاق سراح لوك سيمونز، الذي احتُجز بشكل غير قانوني دون تهمة أو محاكمة منذ 2017 في اليمن من قبل الحوثيين، وسيعاد لم شمله بأسرته قريبًا”.

كما تابعت “أشيد بشركائنا في السعودية وعمان على تأمين إطلاق سراحه”.

كذلك، قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا جيمس كليفرلي، عبر حسابه في تويتر، أن جهود السعودية وعمان ساهمت في لم شمل المواطن سيمونز وعائلته.

واحتجزت ميليشيا الحوثي لوك سيمونز في العاصمة صنعاء، بتهمة التجسس لصالح بريطانيا (على الرغم من أنه لم توجه إليه أي تهمة رسمية أمام القضاء على الإطلاق)، وهو ادعاء تنفيه عائلته بشدة.

وقالت عائلته إن ذراع سايمونز 29 عاماً كُسرت خلال أحد الاستجوابات في محاولة لإجباره على الاعتراف، مشيرة إلى أن صحته الجسدية والعقلية تدهورت في حبسه الانفرادي.

14 من الرعايا الأجانب

يشار إلى أن وزارة الخارجية العمانية، أعلنت في وقت سابق اليوم، أن السلطنة ساعدت في الإفراج عن 14 من الرعايا الأجانب الذين كانوا محتجزين لدى ميليشيا الحوثي في صنعاء ونقلهم إلى مسقط.

وأضافت الوزارة في بيان أن “السلطنة نسقت مع الجهات المعنية في صنعاء للإفراج عن الرعايا البريطانيين والإندونيسيين والهنود والفلبينيين في اليمن، وبعد التواصل مع السعودية لتسهيل إصدار التصاريح اللازمة”.

كما أضافت الوزارة أنه تم اليوم نقل المفرج عنهم من صنعاء إلى مسقط على متن طائرة تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني، تمهيدا لعودتهم إلى بلدانهم.

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