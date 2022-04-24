السيادي يبحث تفاصيل خطة شركة أمريكية





المدير الإقليمي لشركة زانبور الأمريكية دكتور محمد علي، يشير إلى أنّ المشروع يعدّ من أميز المشاريع، والأكبر والأحدث في أفريقيا.

بحث مجلس السيادة الانتقالي في السودان، تفاصيل خطة شركة زانبور الأمريكية للطاقة البديلة، والخاصة بتشييد محطة السودان (١) للطاقة الشمسية، بمنطقة شمال أمدرمان، بسعة مائة ميقاواط.

وشدّد عضو مجلس السيادة عبد الباقي عبد القادر، على دعم شركة زانبور الأمريكية، لمشروعات الطاقة البديلة، لما تقدّمه من خدمة للمواطنين، وتغطية العجز في إمدادات الطاقة الكهربائية بالبلاد.

وأوضح المدير الإقليمي للشركة، الدكتور محمد علي محمد علي، في تصريح صحفي، أن مشروع السودان (١) للطاقة البديلة، سيشيد على مساحة (٢٦٠٠) كيلو متر مربع وبتكلفة تبلغ أكثر من (٢٢١) مليون دولار بتمويل من شركة زانبور الأمريكية للطاقة البديلة وشركاء من بنوك وبيوتات مالية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأبان أنّ مشروع محطة السودان (١) والذى سينتج مائة ميقاواط، سيوفر فرص عمالة ل (٢٧١٠) عامل.

باج نيوز