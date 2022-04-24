ليفربول يحقق انتصارا “صعبا” ويواصل السباق مع مانشستر سيتي





حافظ ليفربول الإنجليزي على حظوظه بتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بانتصار صعب في “ديربي ميرسيسايد” مساء الأحد.

وانتصر ليفربول بهدفين نظيفين، في مباراة معقدة بالديربي أمام إيفرتون، بفضل هدف برأسية للمدافع آندي روبرتسون بالدقيقة 62، جاء من تمريرة للمصري محمد صلاح، وهدف برأسية أخرى للمهاجم البلجيكي ديفوك أوريغي في الدقيقة 85.

وعانى ليفربول في اختراق دفاع إيفرتون، الذي قدم مباراة قوية، شهدت مشاحنات كثيرة بين لاعبي الفريقين، بحكم القيمة المعنوية الكبيرة للجارين الغريمين، قبل أن “يفك الشفرة” بعد مرور ساعة على انطلاق اللقاء.

وبهذا الانتصار، أعاد ليفربول الفارق بينه وبين مانشستر سيتي المتصدر إلى نقطة واحدة، مع تبقي 5 مباريات لكل منهما حتى نهاية البطولة.

أما إيفرتون، فسقط للمركز الـ18، الذي يؤدي للهبوط، متأخرا بنقطتين عن بيرنلي صاحب المركز الـ17، مما قد يؤدي لهبوطه لأول مرة منذ أكثر من 70 عاما.

سكاي نيوز