وفاة أول طفل في العالم بالتهاب الكبد الغامض والمرض يضرب 12 دولة.. والصحة تعلق





أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، وفاة أول طفل بالتهاب الكبد الحاد، بعد الزيادات الأخيرة في الإصابات بالمرض الذي تفشي بين الأطفال على وجه التحديد، وفقًا لصحيفة «يورونيوز».

قالت المنظمة بيان صحفي، يوم السبت، إن التهاب الكبد الحاد الذي يصيب الأطفال أصبح موجودًا في 12 دولة حتى الآن، وتم تسجيل نحو 169 إصابة، وتجري السلطات الآن تحقيقات في جميع أنحاء العالم عن سبب الزيادات في حالات التهاب الكبد الغامض لدى الأطفال.

وجرى تسجيل الحالات في كل من بريطانيا، الولايات المتحدة، إسبانيا، إسرائيل، الدنمارك، إيرلندا، هولندا، إيطاليا، النرويج، فرنسا، رومانيا وبلجيكا، وقالت المنظمة إن 114 حالة من بين الـ169 حالة كانت موجودة في بريطانيا.

وصرحت المنظمة أن الحالات المسجلة لأطفال تتراوح أعمارهم بين شهر واحد و16 سنة، واحتاج 17 حالة منهم إلى عمليات زرع كبد.

كما أشارت إلى أنها تراقب الوضع الآن وتتعاون مع سلطات صحة البريطانية والدول الأخرى الأعضاء والشركاء، لمعرفة سبب الانتشار الغامض للمرض.

مصر خالية من مرض التهاب الكبد الحاد

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في مصر، أن مرض التهاب الكبد الحاد المنتشر في عدة دول غير موجود في مصر.

وقال خلال مقطع صوتي تم نشره على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يوم الجمعة، إنه لا يوجد أي حالات مصابة بالتهاب الكبد الحاد في مصر حتى الآن، كما إنه لم يتم إثبات أن المرض ينتقل من شخص لآخر.

المصري اليوم