حفيظة مصطفى ربيع:”التسلح بقوة الإرادة يقود للنجاح”





امتدحت خريجة الضيافة الجوية “حفيظة مصطفي ربيع حافظ” الجهود المقدرة التي تبذلها كلية الخرطوم للطيران والتكنولوجيا في سبيل رفد سوق العمل بكفاءات شابة على درجة عالية من التأهيل.

وأشارت إلى أنها تعد محظوظة لدراستها الضيافة الجوية بكلية الخرطوم وذلك لوجود أساتذة على درجة عالية من الخبرة،وأضافت:عقب دراستي الضيافة أتمنى بل حلمي أن أعمل مضيفة في شركة بدر للطيران، والعمل مضيفة حلم والدتي لذا لن إجعل اليأس يتسلل إلى دواخلي حتى أتمكن من تحقيق حلمي وحلم أمي العزيزة بأن أحلق في الأجواء وانا أعمل في مهنة أعشقها، و بالتأكيد كل إنسان يتسلح بقوة الإرادة يمكنه الوصول إلى مايصبو إليه.

الخرطوم:نبض نيوز