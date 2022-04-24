الحصيني يتوقع غباراً كثيفاً يصل العاصمة قبل منتصف الليل





توقَّع خبير الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني حالة غبار متوسط إلى كثيف يصل العاصمة الرياض قبل منتصف الليل .

وإكد عبر حسابه في تويتر معلقاً على خريطة الطقس وجود السحب الرعدية الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد 23 رمضان 1443هـ على أجزاء من مناطق الشمالية والجوف وحائل والقصيم والرياض وشرق مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير وشمال الشرقية. وأضاف: غبار من متوسط إلى كثيف واحتمال يصل العاصمة الرياض قبل منتصف هذه الليلة إلا أن يصرفه الله.

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