وليد الفراج يهدد إعلاميًا بسبب تقليد شقيقه لترامب





وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، تهديدًا إلى الإعلامي أحمد الناصر “نهار”، بسبب قيام الأخير بمهاجمه شقيق الأول الممثل الكوميدي الساخر خالد الفراج.

لماذا هدد وليد الفراج الإعلامي أحمد الناصر ؟

الناصر كان قد هاجم خالد الفراج عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بسبب تقليده للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وكتب الناصر تغريدة جاء فيها: “لو تجرأ أحد على تقليد رموز القيادة السعودية بشكل ساخر مهين، لن نسكت وسنستخدم جميع أدوات الشجب والاستنكار”. وواصل: “لكن يخرج علينا خالد الفراج هذا الساذج يقلد الرئيس الأمريكي بهذه الطريقة، سيفتح المجال للتطاول على قامات لن نرضى المساس بها، أوقفوا مهازل ستوديو 22”

مزمز