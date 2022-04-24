برشلونة يواصل التخبط بالسقوط أمام فايكانو





حقق رايو فايكانو انتصارا ثمنيًا بنتيجة (1-0) أمام برشلونة، مساء اليوم الأحد، على ملعب “كامب نو” معقل البلوجرانا، في مباراة مؤجلة من الجولة 21 بالليجا.

وسجل جارسيا هدف فايكانو الوحيد في الدقيقة 7 من عمر المباراة، ليواصل الفريق الكتالوني التخبط، بعد سلسلة طويلة من عدم الهزيمة.

بهذه النتيجة، احتفظ برشلونة بوصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 63 نقطة، بفارق الأهداف عن إشبيلية (الثالث)، بينما رفع رايو فايكانو رصيده إلى 40 نقطة في المركز الحادي عشر.

بدأت المباراة بضغط من الضيوف، ونجح ألفارو جارسيا في تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 7، حيث تلقى كرة في العمق من زميله بلازون، وسدد أسفل يسار الحارس تير شتيجن.

وسدد رونالد أراوخو كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 13، لكنها وصلت بسهولة بين يدي الحارس ديميتريفسكي.

وأرسل جوردي ألبا تسديدة قوية من على حدود المنطقة، مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى رايو فايكانو في الدقيقة 25.

واستمرت محاولات برشلونة لتعديل النتيجة، بتسديدة أخرى عبر ألبا، لكنها مرت أعلى مرمى ديميتريفسكي في الدقيقة 31.

وكاد برشلونة أن يُسجل التعادل في الدقيقة 34، بسبب خطأ ساذج من دفاع فايكانو، لم يستغله عثمان ديمبلي جيدًا، ليُشتت الحارس والدفاع الكرة سريعًا.

وحرمت العارضة جافي لاعب برشلونة، من تسجيل هدف التعادل، في الدقيقة 43.

واحتسب حكم المباراة ركلة حرة لبرشلونة من على حدود منطقة الجزاء، سددها عثمان ديمبلي بقوة أعلى مرمى ديميتريفسكي في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتقدم رايو فايكانو (1-0).

ومع بداية الشوط الثاني، صوب جوردي ألبا كرة من على حدود منطقة الجزاء، اصطدمت بأحد مدافعي رايو، وتحولت إلى ركنية في الدقيقة 58.

واستمرت محاولات برشلونة لتهديد مرمى فايكانو، لكن دون أي خطورة حقيقية.

ومرر عثمان ديمبلي كرة داخل منطقة جزاء فايكانو، نحو ممفيس ديباي، لكن المدافع ماراس شتتها قبل أن تصل إلى الهولندي في الدقيقة 70.

وظهر التوتر على لاعبي برشلونة، وكاد الحارس تير شتيجن أن يُسجل هدفا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 74، حيث استلم كرة بشكل ساذج مرت بين

قدميه لكنه شتتها سريعًا قبل أن تدخل الشباك.

وصوب ممفيس ديباي كرة بالرأس، مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى ديميتريفسكي في الدقيقة 76.

وتألق ديميتريفسكي في التصدي لتصويبة من ديباي، وحولها إلى ركنية في الدقيقة 80.

وطالب لاعبو برشلونة بركلة جزاء في الدقيقة 89، إثر سقوط جافي بعد تدخل من كاتينا، لكن الحكم رفض احتساب أي شيء، لوجود تسلل قبل الالتحام.

وصمد لاعبو فايكانو أمام محاولات برشلونة لخطف هدف التعادل، ليحصد الضيوف 3 نقاط ثمينة في مشوارهم بالدوري.

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