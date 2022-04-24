ماكرون: لست رئيسا لمجموعة معينة إنما لجميع الفرنسيين





قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأحد، إنني “لم أعد رئيسا لمجموعة معينة، بل رئيسا لجميع الفرنسيين”.

جاء ذلك في خطاب ألقاه ماكرون أمام برج إيفل في العاصمة باريس عقب فوزه بانتخابات الرئاسة الفرنسية لخمس سنوات جديدة.

وأضاف ماكرون: “أعلم أن عددا من مواطنينا صوتوا لي اليوم ليس دعما للأفكار التي أحملها بل للوقوف في وجه (أفكار) اليمين المتطرف”.

وتوجه أيضا إلى معارضيه قائلا: “لست رئيس فريق إنما رئيس الجميع”.

وأضاف الرئيس الفرنسي: “هذا التصويت يلزمني للأعوام المقبلة”.

وتابع: “لا بد من إعطاء أجوبة للذين دفعهم “الغضب والاختلاف في الرأي للتصويت إلى أقصى اليمين”.

في المقابل، تعهدت منافسة ماكرون اليمينية مارين لوبان المضي في المعركة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة في يونيو/ حزيران المقبل.

وقالت لوبان، في خطاب عقب فوز ماكرون بالولاية الثانية، ما حصدته من أصوات في الانتخابات الرئاسية يشكل “انتصارا مدويا”، بحسب موقع “فرانس 24″ المحلي.

كما وعدت بـ”مواصلة” مسيرتها السياسية، وأنها “لن تتخلى أبدا” عن الفرنسيين.

وفي وقت سابق اليوم، فاز ماكرون بالانتخابات الرئاسية الفرنسية، ليصبح بذلك ثالث رئيس في بلاده يحظى بولاية ثانية بعد فرانسوا ميتران (1981 – 1995) وجاك شيراك (1995 ـ 2007).

وانتخب ماكرون (44 عاما) بعد حصوله على 58 بالمئة من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات، مقابل 42 في المئة لمنافسته اليمينية مارين لوبان (53 عاما)، بحسب النتائج الأولية، التي أعلنتها وزارة الداخلية.

وفي الجولة الأولى، حصد ماكرون نحو 28 في المئة من الأصوات، مقابل 23.15 في المئة لصالح مرشحة أقصى اليمين لوبان.

وفي استحقاق عام 2017، تفوق ماكرون على لوبان بنسبة ساحقة بلغت 66.10 بالمئة مقابل 33.90 في المئة من الأصوات.

ومن المنتظر أن يتم الكشف عن النتائج النهائية، الإثنين.

العربية نت