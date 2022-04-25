الكشف عن مشروع قانون يجرِّم الإساءة لقيادات الدولة





كشف مصدر مطلع، عن قانون قال إنه سيرى النور قريباً يجرِّم الإساءة لقيادات الدولة والمساس بهيبة الدولة.

وأكد المصدر لـ(الصيحة)، أن مشروع القانون يأتي لسد الثغرات ومنح صلاحيات لجهات ستقوم بدورها دون الرجوع لقيادات الدولة.

وقال إن مشروع القانون يعاقب كل من ينشر أو يقوم بتوزيع مقاطع صوتية أو مصوّرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تستهدف النيل من القوات المسلحة والأمن والقوات النظامية الأخرى وقادتها.

وشدّد المصدر على أن كبرى دول العالم الديمقراطي تجرِّم الإساءة لرموز الدولة، مشيراً إلى أن هنالك (120) حساباً تم رصدها في دول السعودية ومصر والإمارات سيتم التعامل معها وفقاً للقوانين الموجودة في تلك الدول بالتنسيق مع الجهات الأمنية التي تعمل بتنسيق تام في محاربة الإرهاب والإتجار بالبشر وكل ما يمس أمن الدول.

الخرطوم- هيثم موسى

صحيفة الصيحة