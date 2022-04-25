الكشف عن مشروع قانون يجرِّم الإساءة لقيادات الدولة

سياسية
الكشف عن مشروع قانون يجرِّم الإساءة لقيادات الدولة
كشف مصدر مطلع، عن قانون قال إنه سيرى النور قريباً يجرِّم الإساءة لقيادات الدولة والمساس بهيبة الدولة.
وأكد المصدر لـ(الصيحة)، أن مشروع القانون يأتي لسد الثغرات ومنح صلاحيات لجهات ستقوم بدورها دون الرجوع لقيادات الدولة.
وقال إن مشروع القانون يعاقب كل من ينشر أو يقوم بتوزيع مقاطع صوتية أو مصوّرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تستهدف النيل من القوات المسلحة والأمن والقوات النظامية الأخرى وقادتها.
وشدّد المصدر على أن كبرى دول العالم الديمقراطي تجرِّم الإساءة لرموز الدولة، مشيراً إلى أن هنالك (120) حساباً تم رصدها في دول السعودية ومصر والإمارات سيتم التعامل معها وفقاً للقوانين الموجودة في تلك الدول بالتنسيق مع الجهات الأمنية التي تعمل بتنسيق تام في محاربة الإرهاب والإتجار بالبشر وكل ما يمس أمن الدول.
الخرطوم- هيثم موسى
صحيفة الصيحة
3 تعليقات
الإستبداد يستحكم .
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من الطبيعي أن يكون للدولة جيش ..
ولكن ليس من الطبيعي أن يكون للجيش دولة .
ليس من المقبول ان تتم الاساءة للجيش امام حمدوك ولا يحاسب من يقوم بذلك .يجب محاسبة كل من يتدخل في امور الجيش وكل من يسب قادته.
يجب تجريم الاحزاب والمنظمات والافراد الذين يدعمون حصار الشعب وعقاب الجيش من قبل اعداء البلد الامريكان وأتباعهم ويجب الحكم عليهم بالخيانة العظمي وشنقهم في ميدان عام حتي يخاف الذين يفاخرون بانهم طلبوا الحصار ويخاف الذين يقفون امام الكونجرس يدعمون حصار اهلهم .هؤلاء المرتزقة اخجلونا وللاسف لا يختشون بل يخافون.لابد من لجم تجاوز قلة الادب الموجودة بالصحافة فلا توجد دولة في العالم بها فوضي مثلنا من صحفيون لا يفهمون الا الشتم والاساءة
هل قيادات الدولة فقط السلطات والمؤسسات الأمنية, ليتكم وضعتم تشريعات ضد العنصرية وخطاب الكراهية ولتاتي البقية من جاه هذه التشريعات، جاء يكحلها فعماها.