استقرار في أسعار العملات





سجّلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، استقراراً في الموازي والبنوك، وحسب آخر تحديث في المؤشر ليوم أمس 24 أبريل 2022 في بنك فيصل الإسلامي بلغ سعر شراء الدولار 569 جنيهاً، أما سعر البيع 571 جنيهاً، والريال السعودي 151 جنيهاً للشراء و152 للبيع، أما سعر اليورو 615 للشراء و617 جنيهاً للبيع.

اما أسعار السوق الموازي شهدت استقراراً ملحوظاً في بداية الأسبوع، حيث استقر سعر الدولار في 565 للبيع و569 جنيهاً للشراء بفارق طفيف بين أسعار البنوك والسوق السوداء.

صحيفة الصيحة