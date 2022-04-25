الجبهة الثورية : الأطراف الدولية أثنت على مبادرتنا ويمكن أن تحدث اختراقاً





قال الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد إن مبادرة الجبهة الثورية خاطبت جذور الأزمة في السودان، وكشف في تصريح لـ(الحراك)، عن جلوس الجبهة الثورية مع كل القوى السياسية في السودان، وقال إن الأوضاع السياسية الراهنة والأزمة الشاملة في البلاد دعت قيادات الجبهة الثورية السودانية للتداعي لبحث جذور الأزمة وإيجاد مخرج لها. وأضاف أن المبادرة من المأمول أن توصلنا إلى المشروع الوطني المتوافق عليه، وبعد ذلك التوافق على ثوابت وطنية تقودنا إلى صياغة دستور دائم. وأشار إلى أن المبادرة تصحبها خارطة طريق ومصفوفة بآليات التنفيذ وإعادة بناء الثقة بين المكون المدني والعسكري. وأبان أن الإجراءات التي تخص المكون العسكري لتهيئة المناخ تتمثل في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين من قوى الثورة ورفع حالة الطوارئ ووقف العنف تجاه المدنيين. وأردف أن الإجراءات التي يجب على قوى الحرية والتغيير اتباعها لبناء الثقة، تتمثل في خفض حدة التوتر ووحدة خطاب الهياج الجماهيري والقبول بالحوار، كمبدأ رئيسي للوصول إلى حل للأزمة والرجوع عن اللاءات الثلاث، وهي ضرورة لتهيئة المناخ والقبول بالحوار والقبول بالشراكة مع المكون العسكري.

الخرطوم ـ إيمان الحسين

صحيفة الحراك السياسي