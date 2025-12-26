والي كسلا يؤكد على الدور الكبير لقطاع المراعي في الناتج القومي للاقتصاد

اكد والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق ـ على الأهمية الكبيرة التي يلعبها قطاع المراعي والعلف في الناتج القومي للاقتصاد السوداني.

وعدد الوالي في ذات الوقت لدي مخاطبته ورشة التحديات الراهنة للمراعي الطبيعية والمسارات والرؤي المستقبلية التي نظمتها الادارة العامة للمراعي والعلف بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية بالتعاون مع الادارة العامة للثروة الحيوانية بوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية كسلا تحت شعار (مساعينا عشان مراعينا) ، عدد التحديات التي تواجه القطاع ليس على مستوى الولاية فحسب بل السودان عامة والتي تتمثل في التعدي على الأراضي الرعوية والمسارات الرعوية والتوسع السكاني علاوة على التغيرات المناخية .

وأشار إلى الخطوات التي اتخذتها الولاية بشان تحديد المساحات الزراعية والرعوية والمسارات عبر لجنة فنيه لتفادي وقوع الاحتكاكات بين المزرعين والرعاة ونتائجها الأمنية.

واضاف أن الولاية نجحت في حصر وتسجيل كل المراعي تمهيدا لتسجيلها قانونيا لحفظ الحقوق ودرء المشاكل الأمنية.